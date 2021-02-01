Российский бомбардировщик устроил провокацию с эсминцем США в Черном море: видео

В воскресенье, 31 января, в Черном море, где в рамках совместного патрулирования НАТО находился американский ракетный эсминец Donald Cook, российский бомбардировщик Су-24 совершил опасный маневр.

Об этом сообщили в командовании ВМС США в Европе и Африке на своей странице в Twitter.

Сообщается, что российский Су-24 пролетел вблизи американского эсминца на опасно низкой высоте.

“Сегодня, когда Donald Cook работал в международных водах Черного моря, российский Су-24 рядом сделал низкий пас”, – сообщили в командовании ВМС США в Европе и Африке.

Как сообщал “источник”, 28 января в Черное море вошел американский ракетный эсминец AEGIS типа Arleigh Burke USS Porter DDG78.

Добавим, что в июле в акватории Черного моря находились корабли постоянной противоминной группы НАТО. В России тогда заявили, что Вооруженные силы РФ начали слежение за корабельной группой НАТО, которая вошла в Черное море.