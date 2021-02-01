На Луганщине спасатели доставали из авто пострадавшего в ДТП мужчину. ФОТО

31 января в 22:30 на пункт связи службы спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: пгт Марковка ул.Еременко.

Об этом сообщает Марковский горрайонный отдел ГУ ГСЧС в Луганской области.



К месту вызова срочно выехало спасательное отделение 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области в количестве 4-х человек на САРМ-Л FORD RANGER. С помощью специального оборудования деблокировали мужчину, 1987 года рождения и передали пострадавшего бригаде экстренной медицинской помощи.

О других подробностях аварии не сообщается.