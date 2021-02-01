Правозащитники считают, что в ближайшие три месяца НВФ не обеспечат нормальную работу КПВВ на Донбассе

Правозащитники из “Восточной правозащитной группы” считают, что незаконным вооруженным формированиям невыгодна стабильная работа контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. В ближайшие три месяца они не обеспечат их нормальное функционирование – такое, как было до марта 2020 года.
Об этом “Восточная правозащитная группа” сообщила на странице в соцсети со ссылкой на свои источники.
Правозащитники также назвали причины таких действий НВФ:
- “Оккупационным администрациям РФ В ОРДЛО выгодно, что жители ОРДЛО стали меньше ездить в Украину и больше в РФ;
- Оккупационным администрациям РФ в ОРДЛО выгодно, что Украинские пограничники штрафуют на 1700 грн. людей при въезде в Украину через РФ, таким образом у людей повышается негатив к Украине и правительству;
- Оккупационным администрациям РФ в ОРДЛО выгодно, что многие выпускники школ едут поступать в ВУЗы РФ из-за закрытых КПВВ;
- Оккупационным администрациям РФ в ОРДЛО выгодно, что финансовые потоки полученные от перевозки людей в Украину через РФ, полностью замыкается в ОРДЛО и РФ;
- Оккупационным администрациям РФ в ОРДЛО выгодно, что уменьшен поток в ОРДЛО, что усложняет работу Украинских спецслужб”