Правозащитники считают, что в ближайшие три месяца НВФ не обеспечат нормальную работу КПВВ на Донбассе

Правозащитники из “Восточной правозащитной группы” считают, что незаконным вооруженным формированиям невыгодна стабильная работа контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. В ближайшие три месяца они не обеспечат их нормальное функционирование – такое, как было до марта 2020 года.

Об этом “Восточная правозащитная группа” сообщила на странице в соцсети со ссылкой на свои источники.

Правозащитники также назвали причины таких действий НВФ: