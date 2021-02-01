Жительницу Луганщины поздравили со 108-летием

30 января свое славное 108-летие отпраздновала старейшая жительница пгт Беловодск Луганской области Феоктиста Яковлевна Дайнеко.

Об этом сообщает пресс-служба Беловодского поселкового совета.



“В этот праздничный день с искренними пожеланиями и поздравлениями ее дом посетили поселковый голова Олег Мирошник и заместитель поселкового головы Владимир Гниденко. От имени Беловодского поселкового совета, исполнительного комитета и депутатского корпуса они выразили пожелания крепкого здоровья на долгие годы, мира, согласия, благополучия и всех земных благ. Коллектив «Спутник» народного хора ветеранов войны и труда районного Дома культуры подарили музыкальные поздравления имениннице”, – сказано в сообщении.