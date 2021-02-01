Кравчук предлагает решить судьбу Донбасса и Крыма на референдуме

На возможном всеукраинском референдуме у граждан нужно спрашивать о судьбе временно оккупированных Россией Крыма и части Донбасса в составе Украины.

Так считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, о чем он заявил в эфире канала Украина 24, передает liga.net

Первый президент уточнил, что эта тема воспринимается политическими силами страны по-разному, потому как зачастую пророссийские партии и политики “фактически поддерживают кремлевскую политику, но выдают себя за патриотов и провозглашают свои предпочтения на различных политических площадках”.

Это дезориентирует людей, говорит Кравчук.

“Должно быть на референдуме сказано: что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать”, – подчеркнул он.

Кравчук также предложил на него ответ: “Народ должен сказать: “Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой и она должна принадлежать Украине”.