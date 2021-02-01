На этой неделе на Луганщине будет дождить

На Луганщине сегодня, 1 февраля, облачно. Ночью снег. Днем дождь. Утром слабый гололед, слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти, 7-12 м / с, во второй половине дня порывы 15-20 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем 4-9 0 тепла.

Об этом сообщает Луганский областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно. Ночью снег. Днем дождь. Утром слабый гололед, слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти, 7-12 м / с, во второй половине дня порывы 15-20 м / с. Температура ночью 1-3 0 мороза, днем 7-9 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно. Ночью снег. Днем дождь. Утром слабый гололед, слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти, 7-12 м / с, во второй половине дня порывы 15-20 м / с. Температура ночью 2-4 0 мороза, днем 6-8 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 2 – 5 февраля 2021

02.02 Облачно. Дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, ночью порывы 15-20 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, днем 3-8 0 тепла.

03.02 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, днем 3-8 0 тепла.

04.02 Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, днем 3-8 0 тепла.

05.02 Облачно с прояснениями. Небольшой осадки. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью и днем от 3 0 тепла до 2 0 мороза.