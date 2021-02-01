​Ходаковский о ситуации в “ДНР”: “Мы доедаем то, что у нас было на руках”

С 2014 года после оккупации части Донецкой области в “народной республике” уровень производства по металлургии сократился в разы, собираются закрыть 13 шахт.

Один из главарей боевиков формирования “ДНР” Александр Ходаковский признал неудобную для оккупационной власти правду о состоянии промышленности на захваченных территориях, передает Диалог

В интервью “Комсомольской правде” он заявил, что за почти семь лет, когда ОРДО находится не под контролем Киева, в “республике” в разы сократился уровень производства по металлургии, вопреки обещаниям 2014 года закрывают угольные предприятия. Сейчас на кону судьба еще 13 шахт.

“С точки зрения промышленного комплекса, с точки зрения всей экономики, существенных прорывов нет. Мы просто доедаем то, что у нас было на руках”, – заявил Ходаковский.