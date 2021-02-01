Ситуация с коронавирусом на Луганщине: данные МОЗ за сутки

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 февраля в Украине зафиксировано 2030 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 146, медработников – 86). Количество активных больных – 174802 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Также за последние сутки:
госпитализированы (лица) –1103
летальных случаев –61
выздоровели (лица) –5131
Осуществлен тестирований за сутки –   в т. ч .:12825
методом ПЦР –9873
методом ИФА –2952
За все время пандемии в стране: 
заболело (лица) –1221485
выздоровели (лица) –1023915
летальных случаев –22768
проведения ПЦР-тестов –6257875

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

регионподтвержденныезарегистрировано умершихвыздоровели
всегов суткивсегов суткивсегов сутки
Украина12214852030227686110239155131
г. Киев1285491602371669322764
Винницкая2715779507223031117
Волынская368775957803419148
Днепропетровская67789761821660380180
Донецкая4416562902039580109
Житомирская4463510274624110752
Закарпатская318711277266278721
Запорожская6572587829053939610
Ивано-Франковская4890329794544288082
Киевская693251001132057084151
Кировоградская980933261698261
Луганская13938203970116770
Львовская713321462082361406448
Николаевская39090152677627134136
Одесская81462711313072125343
Полтавская431975688503929130
Ровенская4592827574443022107
Сумская4591961617042565147
Тернопольская3789485531435118108
Харьковская77978361374669772493
Херсонская2074720578017992265
Хмельницкая43951378834066321
Черкасская4573040547040511102
Черновицкая45641124876339237337
Черниговская3387337646527034419

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.