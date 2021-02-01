Ситуация с коронавирусом на Луганщине: данные МОЗ за сутки

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 февраля в Украине зафиксировано 2030 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 146, медработников – 86). Количество активных больных – 174802 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Также за последние сутки: госпитализированы (лица) – 1103 летальных случаев – 61 выздоровели (лица) – 5131 Осуществлен тестирований за сутки – в т. ч .: 12825 методом ПЦР – 9873 методом ИФА – 2952 За все время пандемии в стране: заболело (лица) – 1221485 выздоровели (лица) – 1023915 летальных случаев – 22768 проведения ПЦР-тестов – 6257875

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки Украина 1221485 2030 22768 61 1023915 5131 г. Киев 128549 160 2371 6 69322 764 Винницкая 27157 79 507 2 23031 117 Волынская 36877 59 578 0 34191 48 Днепропетровская 67789 76 1821 6 60380 180 Донецкая 44165 62 902 0 39580 109 Житомирская 44635 102 746 2 41107 52 Закарпатская 31871 127 726 6 27872 1 Запорожская 65725 87 829 0 53939 610 Ивано-Франковская 48903 297 945 4 42880 82 Киевская 69325 100 1132 0 57084 151 Кировоградская 9809 3 326 1 6982 61 Луганская 13938 20 397 0 11677 0 Львовская 71332 146 2082 3 61406 448 Николаевская 39090 152 677 6 27134 136 Одесская 81462 71 1313 0 72125 343 Полтавская 43197 56 885 0 39291 30 Ровенская 45928 27 574 4 43022 107 Сумская 45919 61 617 0 42565 147 Тернопольская 37894 85 531 4 35118 108 Харьковская 77978 36 1374 6 69772 493 Херсонская 20747 20 578 0 17992 265 Хмельницкая 43951 3 788 3 40663 21 Черкасская 45730 40 547 0 40511 102 Черновицкая 45641 124 876 3 39237 337 Черниговская 33873 37 646 5 27034 419

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.