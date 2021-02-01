Ситуация с коронавирусом на Луганщине: данные МОЗ за сутки

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 февраля в Украине зафиксировано 2030 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 146, медработников – 86). Количество активных больных – 174802 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
|Также за последние сутки:
|госпитализированы (лица) –
|1103
|летальных случаев –
|61
|выздоровели (лица) –
|5131
|Осуществлен тестирований за сутки – в т. ч .:
|12825
|методом ПЦР –
|9873
|методом ИФА –
|2952
|За все время пандемии в стране:
|заболело (лица) –
|1221485
|выздоровели (лица) –
|1023915
|летальных случаев –
|22768
|проведения ПЦР-тестов –
|6257875
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
|регион
|подтвержденные
|зарегистрировано умерших
|выздоровели
|всего
|в сутки
|всего
|в сутки
|всего
|в сутки
|Украина
|1221485
|2030
|22768
|61
|1023915
|5131
|г. Киев
|128549
|160
|2371
|6
|69322
|764
|Винницкая
|27157
|79
|507
|2
|23031
|117
|Волынская
|36877
|59
|578
|0
|34191
|48
|Днепропетровская
|67789
|76
|1821
|6
|60380
|180
|Донецкая
|44165
|62
|902
|0
|39580
|109
|Житомирская
|44635
|102
|746
|2
|41107
|52
|Закарпатская
|31871
|127
|726
|6
|27872
|1
|Запорожская
|65725
|87
|829
|0
|53939
|610
|Ивано-Франковская
|48903
|297
|945
|4
|42880
|82
|Киевская
|69325
|100
|1132
|0
|57084
|151
|Кировоградская
|9809
|3
|326
|1
|6982
|61
|Луганская
|13938
|20
|397
|0
|11677
|0
|Львовская
|71332
|146
|2082
|3
|61406
|448
|Николаевская
|39090
|152
|677
|6
|27134
|136
|Одесская
|81462
|71
|1313
|0
|72125
|343
|Полтавская
|43197
|56
|885
|0
|39291
|30
|Ровенская
|45928
|27
|574
|4
|43022
|107
|Сумская
|45919
|61
|617
|0
|42565
|147
|Тернопольская
|37894
|85
|531
|4
|35118
|108
|Харьковская
|77978
|36
|1374
|6
|69772
|493
|Херсонская
|20747
|20
|578
|0
|17992
|265
|Хмельницкая
|43951
|3
|788
|3
|40663
|21
|Черкасская
|45730
|40
|547
|0
|40511
|102
|Черновицкая
|45641
|124
|876
|3
|39237
|337
|Черниговская
|33873
|37
|646
|5
|27034
|419
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.