На Луганщине выявили контрабанду сигарет из РФ

В Луганской области на днях участковый инспектор пограничной службы предоставил информацию о возможном незаконном перемещении через границу товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Впоследствии с помощью комплексной системы видео контроля и сигнализации пограничники заметили движение неизвестного лица в сторону границы. Направленный на местности с помощью «умных камер» наряд немедленно выдвинулся на перехват и в районе населенного пункта Лантратовка задержал нарушителя.

Как выяснилось гражданин Украины 1977 года рождения попытался незаконно переместить через границу две коробки с 950 пачками сигарет российского производства. Также он рассказал, что должен был доставить контрабандный груз своему знакомому, который обещал ему за это денежное вознаграждение.

Пограничники составили административные материалы по ч.1 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», по результатам рассмотрения которых, решением суда мужчину привлечено к ответственности и наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 гривен.

Сигареты в установленном порядке переданы сотрудникам таможни. Предварительная сумма оценки изъятого товара составила более 28 тыс. гривен.