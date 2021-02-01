Кравчук не знает, можно ли верить россиянам и главарям “ЛДНР” после форума “Русский Донбасс”

Леонид Кравчук, представляющий украинскую сторону на переговорах Минской контактной группы, дал свою характеристику форуму “Русский Донбасс”, который на днях прошел на территории захваченного пророссийскими боевиками Донецка. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала “Украина 24”, передает Диалог

По словам политика, в ходе заседаний Минской группы оккупанты все время акцентируют внимание на том, что в плане наступления мира на Донбассе все зависит от Украины, которая должна создать все необходимые для этого условия, однако на практике их слова расходятся с действиями.

“Россия и представители Донецкой и Луганской областей все время говорят, что если мы поступим так то и так то, то мир наступит. Но при этом их главари заявляют об образовании национальных русских государств на территории Донецкой и Луганской областей. Это совсем другая философия, совсем иной подход”, – заявил Кравчук.

Он отметил, что текущее положение вещей крайне неоднозначное.

“В ходе следующей встречи я обязательно спрошу у Грызлова: как можно доверять вашим словам, если вы планируете создать на Донбассе национальные пророссийские государственные структуры для последующей интеграции региона в состав России? Зачем вы в таком случае мучаете людей? Чего вы в действительности добиваетесь?” – сказал он.

По мнению главы украинской делегации, оккупанты сейчас пытаются хитрить – но в итоге могут переиграть сами себя.

“Они полагают, что никто не догадается, к чему они по-настоящему стремятся. Но теперь я задаюсь вопросом: кому верить? Грызлову, подчиненным России ОРДЛО, Пушилину? Мы находимся в незавершенном пространстве – оно есть, и его нет”, – добавил Кравчук.