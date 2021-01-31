Жительница Лисичанска перечислила мошеннику 40 тысяч гривен

Жительница города Лисичанск перечислила на счет аферисту 40000 гривен своих сбережений, надеясь, что спасает дочь от «беды».

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Луганской области.

В этом случае мошенники действовали по известной схеме – позвонили женщине и сообщили, что ее дочь якобы попала в ДТП, и чтобы решить эту проблему, нужны деньги.

Перечислив деньги, женщина позвонила своей дочери и и узнала, что с ней ничего не случилось и деньги ей не нужны.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия с целью установления мошенника.

Полицейские напоминают гражданам: будьте бдительны и осторожны, не доверяйте любым телефонным звонкам от неизвестных людей. Не спешите принимать решения и совершать необдуманные действия. Берегите свои сбережения!