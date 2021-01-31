В Украине стартует регистрация на ВНО-2021: расписание и все самое важное

С понедельника, 1 февраля, в Украине начинается регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания (ВНО). Она будет длится до 5 марта.

Об этом сообщаетсяна сайте Министерства образования Украины.

До 30 апреля зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска с временем и местом проведения ВНО. Результаты тестов будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

График основной сессии:

21 мая – химия

24 мая – испанский, немецкий, французский языки

25 мая – английский язык

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта)

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература

4 июня – история Украины

7 июня – физика

10 июня – биология

15 июня – география

Кроме того, будет проведено отдельное тестирование по украинскому языку и по украинскому языку и литературе. Тестирование по математике будет разделено на два уровня.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатной. Каждый участник имеет право сдавать тесты не более чем по пяти учебным предметам. Это новые правила, так как раньше ВНО можно было сдавать не более, чем по четырем предметам.

Для тех, кто получает полное среднее образование, в 2021 году четыре обязательных предмета к которым добавилась математика, на ВНО будут засчитываться как результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) (по шкале 1-12 баллов):

украинский язык (все задачи сертификационной работы) или украинский язык и литература (субтест “Аттестационные задания”)

математика

история Украины (субтест “Период XX – начало XXI века”) или иностранный язык – по выбору;

один из учебных предметов (история Украины, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык)

При сдаче ГИА по математике и иностранному языку, оценка по 12-балльной шкале будет зависеть от уровня, на котором этот учебный предмет изучался:

для тех, кто изучал математику и / или иностранный язык на профильном уровне, оценкой будет результат выполнения задач уровня стандарта и профильного уровня;

для тех, кто изучал математику и / или иностранный язык на уровне стандарта, оценкой будет результат выполнения задач уровня стандарта.

Как пишет “Суспільне Медіа” директор Центра профессионального развития педагогических работников Черниговского горсовета Янина Тимошенко, сообщила тестирование по украинскому языку будет длиться 150 минут, по языку и литературе – 210.

Те, кто выберет гуманитарные специальности будут сдавать тест по украинскому языку и литературе. Для тех, кто выбирает физико-математический или химико-биологический профиль, есть возможность сдавать тест только по языку.

Как сообщал “источник”, в Украине планируют установить выплаты для учеников, которые хорошо сдадут ВНО.