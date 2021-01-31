Умер украинский военный, раненый вражеским снайпером под Новоалександровкой

Вчера, 30 января, перестало биться сердце военнослужащего Дзюбенко Романа Васильевича. Он был родом из села Ольховое, что на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.



“26 января в результате вражеского обстрела российских оккупантов Роман Дзюбенко получил сквозное пулевое ранение головы. Воин был в крайне тяжелом состоянии, медики боролись за его жизнь до последнего, но, к сожалению, мы его потеряли … Выражаем искренние соболезнования семье и близким Романа”, – сказано в сообщении.



У Романа остался малыш и жена.

Напомним, что воин был ранен вражеским снайпером под Новоалександровкой, что в Попаснянском районе.