Кремлю это не нравится: Байден открыто заявил Путину о российской агрессии в Украине

Президент США Джо Байден 26 января провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором отметил, что США намерены твердо реагировать на агрессивные действия РФ и заявил о поддержке суверенитета Украины. Позиция главы Белого дома не понравилась Кремлю, где заявили, что президент РФ будет последовательно доводить свое видение до президента США.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на канале “Россия 1”, комментируя поднятый президентом США вопрос о российской агрессии против Украины.

Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с позицией США.

“Это позиция США, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий в повестке дня наших отношений. И то разногласие, которое российская сторона и президент Путин будут неустанно и последовательно доводить до собеседника”, – заявил Песков.

Как сообщал “источник”,советник главы ОПУ и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что США после победы на выборах Джо Байдена могут в усиленном режиме давить на Россию с целью решить вооруженный конфликт на Донбассе.