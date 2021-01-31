Несет угрозу самой России: дипломат рассказал, чем может обернуться для Путина поражение в Карабахе

Последствия Второй Карабахской войны несут угрозу для России. Азербайджанский опыт, взятый другими в качестве примера и образца, способен повлечь за собой вспышки полуугасших конфликтов по периметру российской границы.

Об этом “источнику” рассказал дипломат, представитель Украины в Миссии ОБСЕ в Нагорном Карабахе (1997-1998, 2004-2006), Посол Украины в Иране (2010-2014) Александр Самарский.

“В условиях ослабления возможностей Москвы в манипулировании ими (из-за недостатка политических и экономических средств, военных возможностей и еще, к тому же, и надлежащей управляемости) перевод этих конфликтов в “горячую” фазу будет нести уже угрозу самой России. Она, соответственно, получила в итоге Второй Карабахской войны новый вызов своей безопасности, с которым нужно что-то делать”, – отметил дипломат.

По этому поводу в Москве уже забили тревогу.

“Значение азербайджано-турецкого эксперимента по разрешению затянувшихся споров для России, вовлеченной в истории с Донбассом, Приднестровьем, Абхазией и Осетией, выходит далеко за рамки Кавказского региона. Все фанаты турецких дронов по ту сторону противостояний пришли в радостное возбуждение. Азербайджан посеял зубы дракона. Кто же пожнет всходы?“, – сказал по этому поводу Константин Затулин.

Более того, само появление указанного нового вызова безопасности России в более широком региональном и историческом контексте является свидетельством провала ранее упомянутой стратегии Москвы по возведению “пояса нестабильности” по периметру своей границы на постсоветском пространстве. И первым шагом в деле такого стратегического провала как раз и является победа Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Еще одним из весомых геополитических последствий победы Азербайджана стало повышение безопасности пути транспортировки энергоносителей Южным газовым коридором из региона Каспийского моря в Южную Европу (через Азербайджан, Грузию и Турцию). Часть этого газопровода, который пролегает по территории Грузии, тянется на относительно близком, доступном для поражения артиллерией, расстоянии от границы с Арменией и ранее оккупированных северных территорий Азербайджана.

По мнению некоторых экспертов, обострение в июле 2020 года ситуации на азербайджано-армянской границе (одно из крупнейших столкновений за последние годы) связано именно с этим фактором безопасности. Оно было инспирировано Москвой и имело целью продемонстрировать Азербайджану и Турции военную уязвимость указанных транспортных магистралей, а также зависимость их нормального функционирования от Армении (читай – России).

Поскольку поставки азербайджанского газа в Европу указанным маршрутом начались с первых чисел сентября 2020 года, то блестящая победа Азербайджана, а также военное присутствие Турции в нагорнокарабахском регионе стало адекватным и действенным ответом на такого рода угрозы. Отвоевание ранее оккупированных, в частности северных территорий Азербайджана, в значительной мере обезопасило соответствующие участки транспортировки энергоносителей от возможных провокаций.

Детальнее читайте в материале “источника”: Геополитическое поражение: почему россияне теряют монополию на Кавказе.