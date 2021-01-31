В России на масштабных протестах задержали супругу Навального: первые детали и фото

В Москве, где в воскресенье, 31 января, как и в других городах Российской Федерации, проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержали его жену – Юлию Навальную.
Об этом сообщили в Telegram-канале “Комсомольской правды”.
“Юлия Навальная задержана”, – сообщили в сети.
Также в сети появилось видео задержания Юлии Навальной.
Жену Навального силовики увезли в неизвестном направлении.
Как сообщал “источник”, накануне власти Москвы из-за очередных акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января объявили, что закроют несколько станций метрополитена и ограничат движение в центре российской столицы.