Над Украиной развернется “битва” циклонов: синоптики заявили об аномалиях весной и летом

В 2021 году весна начнется с холодного марта, а настоящее весеннее тепло придет только в мае. Погоду в Украине летом будет определять явление Ла-Нинья, которое принесет “битву” циклонов. Следствием этого станут дожди с грозами, бури и шквалы.

Об этом пишет издание “Страна”.

По прогнозам народных синоптиков, в начале марта ожидаются морозы и снег. Потепление придет в середине месяца, но ненадолго. Ожидаются дожди с мокрым снегом. Первые дыхания весны украинцы почувствуют в начале апреля, однако на тепло можно рассчитывать только в 20-х числах апреля.

Начало мая будет теплым и дождливым. В середине месяца придет жара, осадки ожидаются только ближе к лету.

Летом погоду в Украине будет определять Ла-Нинья – явление, при котором на востоке тропической зоны Тихого океана нагревание поверхности температуры воды будет ниже климатической нормы. Из-за этого явления могут активизироваться циклоны, которые образуются над Тихим океаном и Атлантикой. Они принесут не только осадки, но и град, бури и шквалы.

“Украина летом может попасть под зону влияния Ла-Нинья – циклоны на юге и западе Украины будут сталкиваться с антициклонами на севере и востоке. Это приведет к температурным “качелям” и резкому изменению погоды”, – рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Ожидается, что самым жарким месяцем лета станет август. В июне и июле будут жаркие дни, но их разбавят дожди.

Как сообщал “источник”, на будущей неделе в Украину придет похолодание – сильные снегопады, которые накануне накрыли некоторые области Украины, сменятся морозами до 10 градусов.