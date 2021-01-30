Украину снова засыпает снегом: список дорог, на которых ограничено движение

30 января днем в Украине снова начался снегопад, движение по некоторым дорогам ограничено.

Об этом сообщает “Укравтодор” в Facebook.

Сложные погодные условия и скопление грузовиков не позволили коммунальщикам оперативно расчистить дороги. Потому ограничения для крупногабаритного транспорта еще остаются в Николаевской и Одесской областях.

Где действуют ограничения движения



По Николаевской области завершаются работы по обеспечению проезда на дороге М-13 Кропивницкий – Платоново (на пл. Кишинев):

км 76 + 416 – км 157 + 052 (от границы Кировоградской области до предела Одесской области).

км 100 + 288 – км 157 + 052 от транспортной развязки с автодорогой Н-24 Благовещенское – Николаев (через г.. Вознесенск) до границы с Одесской областью проезд обеспечен.

км 76 + 416 – км 100 + 288 от границы Кировоградской области до транспортной развязки с автодорогой Н-24 Благовещенское – Николаев (через г. Вознесенск).

По Одесской области проезд по дорогам государственного значения обеспечен, на отдельных участках дорог работы еще продолжаются:

М-05 Киев – Одесса, км 273 + 210 – км 464 + 122

М-13 Кропивницкий – Платоново, км 157 + 052 – км 254 + 416

М-15 Одесса – Рени, км. 11 + 700 – 40 + 000, км 118 + 000-306 + 149

М-16 Одесса – Кучурганы, км 0 +000 – км 70 + 621

Кроме того, несмотря на непрерывную работу снегоуборочной техники, на дороге М-05 пока остается скопление грузовых автомобилей, а именно на участках:

км 364 + 000, (левый проезд)

км 372 + 000 (правый проезд)

км 402 + 000 (правый и левый проезд)

Все ограничения будут сняты после полной расчистки покрытия дорог.

Как пишут на сайте ГСЧС, местами снег сейчас наблюдается в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской и Хмельницкой областях и в Киеве. А в Донецкой и Луганской – дождь.

Как сообщал “источник”, в Украину идет похолодание и сильные снегопады, которые накануне накрыли некоторые области Украины, сменятся морозами до 10 градусов.