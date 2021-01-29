30 января на Луганщине ожидается дождь со снегом и усиление ветра до 20 м/с

В субботу, 30 января, в Луганской области облачная погода. Ночью снег с дождем, днем небольшой снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м / с, ночью и днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью от 2 0 тепла до 3 0 мороза, днем 1-6 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно. Ночью снег с дождем, днем небольшой снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м / с, ночью и днем порывы 15-20 м / Температура ночью 0-2 0 тепла, днем 4-6 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно. Ночью снег с дождем, днем небольшой снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м / с, ночью и днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью около 0 0 , днем 4-6 0 тепла.

В воскресенье, 31 января, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью снег с дождем, днем небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный, 9-14м / с. Температура ночью от 3 0 тепла до 2 0 мороза, днем 1-6 0 тепла.