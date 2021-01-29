За сутки на Луганщине выявлено 40 новых случаев коронавируса

Лабораторно подтверждено 40 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – семь, Рубежное – четыре, Северодонецк – двенадцать, Кременской – одно, Новопсковский – одно, Попаснянский – два, Сватовский – одно, Станично-Луганский – три, Троицкий – два.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 785 человек.

Из них выздоровели – 11499 (97 за последние сутки); лечатся – 1892 (249 – стационарно, 1643 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 511 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 450.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 56-летняя женщина из Северодонецка.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 394 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 17,4%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 29 января (09:00) в Украине 1211593 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 22 479 летальных, 1003341 лицо выздоровела. Всего проведено 6209089 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 5181 новый случай; летальных – 128; осуществлено 44143 тестирования; выздоровели 11310 человек.