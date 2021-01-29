В ОРЛО с 1 февраля повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги

На временно неподконтрольной территории Луганской области НВФ повышают коммунальные тарифы с 1 февраля текущего года.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ, со ссылкой на так называемую “и.о главы государственного комитета тарифного и ценового регулирования” Ларису Духину.

Она заявила, что с 1 февраля будут “установлены новые размеры тарифов на жилищно-коммунальные услуги для всех категорий потребителей: населения, бюджетных организаций и субъектов хозяйствования”.

Увеличение цены на электроэнергию составит от 0,17 до 0,33 рубля за 1 кВт*час в зависимости от объёмов потребления. Так, для населения за объём, потреблённый до 150 кВт*час в месяц, тариф составит 1,04 рубля за 1 кВт*час. Стоимость электроэнергии в домах с электроплитами за объём до 250 кВт*час в месяц составит 0,8 рублей. Тариф для субъектов предпринимательской деятельности и бюджетных организаций второго класса напряжения составит 4,91 рубля за 1 кВт*час.

Повышение цены на природный газ для населения в зависимости от категории потребления составит от 0,21 рубля за один кубический метр при минимальном потреблении до 1,72 за один кубический метр при максимальном потреблении более шести тысяч кубометров в год.

“Отпускная цена на природный газ для приготовления пищи при наличии счётчика газа с 1 февраля 2021 года составит 3,47 рубля за один кубический метр. В настоящее время по этой категории потребления цена составляет 3,26 рубля, то есть увеличение на 0,21 рубля или 6,5%”, – заявила Лариса Духина.

Кроме того, стоимость услуг на вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов будет увеличена в среднем на четыре рубля на одного человека. На услуги по содержанию жилых домов и придомовой территории в зависимости от уровня инженерного оснащения дома – от 0,30 рубля до 1,60 рубля за один квадратный метр.

“Тариф на централизованное отопление составит 21,90 рубля за один квадратный метр в месяц в случае, если потребитель выбрал систему расчётов с теплоснабжающим предприятием только в отопительный период (с октября по апрель), и соответственно 10,95 рубля за один квадратный метр в месяц при оплате на протяжении всего года”, – добавила Лариса Духина.

Повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение составит 5,61 рубля за один кубический метр и 3,40 рубля за один кубический метр соответственно.

Напомним, что на территории неподконтрольной Донетчины с 1 февраля также повышаются тарифы на услуги ЖКХ.