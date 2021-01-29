Снег, морозы и гололед: синоптик рассказала о погоде в Украине в последние дни января

В последние выходные января в Украине ожидаются снегопады и дожди, гололедица и порывистый ветер.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 30 января, ожидаются снегопады, в восточных, южных областях и в Днепропетровской области – дожди или мокрый снег. В воскресенье, 31 января, осадков не прогнозируется. На дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха будет иметь большие различия для регионов страны.

Ночью ожидаются умеренные морозы до -3-9 градусов, а днем будет теплее – от 3 мороза до 3 тепла. На востоке, юге Украины и в Днепропетровской области прогнозируется теплая погода, когда днем температура поднимется до + 3 + 7 градусов.

“В Киеве на выходных будет преобладать влажная погода, лишь днем в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах гололедица. В ночные часы поморозит, -5-8 градусов, днем ожидается 0-3 градуса мороза. Ветер будет порывистым, закутывайте шею”, – написала Диденко.

Как сообщал “источник”, в Украину идет похолодание – сильные снегопады, которые накануне накрыли некоторые области Украины, сменятся морозами до 10 градусов.