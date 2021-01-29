Виды цепных пил, их преимущества и недостатки

Цепная пила – верная помощница на дачном участке и в загородном доме. Без нее сложно представить быструю заготовку дров, срезание толстых веток с деревьев, строительство беседок, скамеек и прочих деревянных конструкций. Хорошая цепная пила обязательно пригодится хозяину в строительных и хозяйственных работах. Но при этом она должна максимально подходить под выполняемые операции и быть удобной в использовании.

В продаже встречаются разные модели инструментов. Это может быть мини цепная пила Makita или производительная модель другого бренда. Покупателю важно изучить разные варианты, чтобы выбрать идеальный для своих рабочих задач.

Рассмотрим разнообразие цепных пил с учетом одной из основных характеристик – типа питания. Узнаем плюсы и минусы разных вариантов.

Бензиновые модели

Устройства работают на двигателе внутреннего сгорания. Преимуществ у бензиновых моделей много:

полная автономность – бензопилы работают на топливе и не привязаны к розетке. Их можно применять где угодно – от крыши до леса;

высокая мощность – производительность схожих по характеристикам пил будет выше, если они работают на бензине;

надежность и безопасность – поскольку бензопила не подключается к розетке, риск поражения током или воспламенения исключен.

Но не обошлось без недостатков:

большие габариты. За счет наличия топливного бака вес инструмента немалый;

шумность. Работу бензиновой цепной пилы можно услышать издалека, что не всегда по душе домочадцам и соседям;

недешевое обслуживание. Бензин и масло стоят немало, поэтому придется регулярно тратиться.

Бензопила идеально подойдет тем, кто работает с инструментом постоянно. Она справится с распилом бревен большого диаметра, повысив скорость работы.

Особенности электрических пил

Электропила – один из самых востребованных видов инструмента. Работает от прямого подключения к розетке. Рассмотрим плюсы устройства:

отсутствие сильного шума при работе – электрическая пила функционирует тихо;

малый вес – инструмент удобно держать в руках, что особенно важно при продолжительном использовании;

отсутствие вредных выбросов – никаких продуктов сгорания во время пиления.

Недостатки моделей следующие:

важно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать поражения током;

нельзя пользоваться пилой на улице в дождь;

при скачках напряжения возможны поломки.

В целом устройство отлично подойдет для разных бытовых задач.

Аккумуляторные пилы

Такие модели работают от АКБ, которая требует периодической зарядки. Следовательно, рабочий ресурс зависит от емкости аккумулятора.

Важные плюсы:

мобильность;

отсутствие вредных выхлопов;

удобство использования.

Минусы:

зависимость от заряда батареи;

самая слабая мощность по сравнению с остальными видами;

высокая цена.

Что выбрать? Отталкивайтесь от своих потребностей, задач и сравнивайте их с плюсами и минусами устройств. И помните, что покупать лучше качественные пилы, как инструменты Makita. Они однозначно надежные, безопасные и функциональные.