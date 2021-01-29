Проводим время с пользой: лучшее занятие для ребенка

Ребенок — это губка, которая впитывает в себя абсолютно все, что видит и слышит. Поэтому, выбирая манеру поведения для себя, вы должны понимать, что он будет вести себя именно так, как вы ему показали. Если при нем постоянно нецензурно ругаться, то он будет считать, что это нормально. Если он будет видеть, что вы разговариваете спокойно, употребляете вежливые слова (спасибо, пожалуйста и др.), то и он будет так делать. Вы наверняка слышали тезис, что перед воспитанием ребенка нужно сначала воспитать себя. Это чистая правда. Чтобы вырастить умного, психологически устойчивого и сильного человека, нужно создать для него обстоятельства, в которых он таким станет.

Очень многое определяет то, чем малыш ежедневно занимается. Поэтому родители обязаны контролировать этот момент и обеспечивать ему возможность заниматься чем-то полезным и интересным. Один из отличных вариантов — купить Lego City. Именно эта серия известного датского конструктора позволяет ребенку получать знания из совершенно разных направлений. Он не только станет более способным в интеллектуальном плане, но и подготовится к нормальному взаимодействию с другими людьми.

Почему Lego City так полезен

С самого начала нельзя не отметить его пользу для родителей. Если ребенок будет заниматься чем-то интересным, то его даже слышно не будет. Молодые родители это точно оценят, ведь у них появится много времени для себя.

Кроме этого конструктор поможет в следующем:

Ребенок узнает много полезного об устройстве жизни в современном обществе. Ему будет проще разобраться в профессиях, службах, которые работают в городе. Он научится распознавать разные здания, машины, летательные аппараты, корабли и многое другое. Конечно, чтобы в этом всем разобраться, ему понадобится ваша помощь.

Собрать конструктор из нескольких десятков или сотен деталей очень непросто. Ребенку придется провести за этим занятием очень много времени, что способствует развитию таких качеств как терпеливость и целеустремленность. Они точно понадобятся ему в дальнейшей жизни.

Во время сборки ребенку нужно будет много думать. А тренировка мозга может привести лишь к одному — он будет умнеть.

Кода интерес к этому конструктору станет меньше, его можно сложить в коробку, а можно собрать и поставить на полку. Многие покупают их именно для коллекционирования.

Lego City — это не просто конструктор. В каждом из них есть конкретный сюжет, который обыгрывает определенную жизненную ситуацию. Например, работа мусоровоза, фермера, пожарной бригады, полицейского патруля и др. Многие ситуации (взлет космического корабля, исследовательский корабль или воздушную гонку) увидеть в обычной жизни просто так не получится. Но такие модели не менее интересные.

Покупать Lego City можно для мальчиков и девочек возрастом от 4-х лет. Все оригинальные конструкторы обладают исключительным качеством и очень долгим сроком службы.