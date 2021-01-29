Когда необходима замена сальника стиральной машины

Стиральная машина – незаменимый помощник для каждой хозяйки. И по общему устройству подобный агрегат – достаточно сложный. В случае поломки даже незначимой на первый взгляд детали, может остановиться работа всей системы в целом. Для предотвращения попадания воды с моющими средствами из барабана на подшипник в стиральной машине есть важная деталь – сальник. И если необходимо его заменить, то выбрать и приобрести качественный сальник стиральной машины вы сможете на сайте ALM, где представлен огромный ассортимент запчастей, из которого каждый сможет сделать верный выбор. Здесь вы сможете выбирать сальники для стиральных машин по бренду. Определившись с выбором, останется только оформить заказ, чтобы получить его с быстрой и аккуратной, безопасной доставкой. Если возникнут вопросы, то можно созвониться со специалистами по телефону и бесплатно проконсультироваться. Вам ответят на вопросы и помогут не ошибиться в выборе.

Для того чтобы проверить состояние сальника и если необходимо, заменить его, необходим опыт и знания. И доверить эту задачу можно только профессионалам. В случае, когда при вращении барабана слышны шум и скрежет, вероятнее всего, что проблема заключается в подшипниках и сальниках.

Какие функции выполняет сальник стиральной машины

Сальник играет важную роль – он выступает в качестве уплотнителя между барабанов и валом стиральной машины. В результате сальник не допускает проникновение влаги на вал и подшипники.

По внешнему виду сальник – резиновое кольцо, небольшое по размерам, разного диаметра. Используют разные по диаметру сальники – здесь все зависит от общей конструкции бака.

Как обеспечить работоспособность сальник и продлить его срок службы

Сальник поддается постоянно трению, а также перепаду температур. Поэтому очень важно обеспечить ему надежную защиту от негативного влияния. Во время работы на резиновой вкладке возможны трещины, таким образом сальник не может выполнять свои функции. Для того чтобы предотвратить износ сальника, продлить его срок службы, следует использовать специальные смазки, способные уменьшать трение.

Выбирая подобную смазку, важно обратить внимание на свойства. Здесь важны влагостойкость и отсутствие в составе хлора, других агрессивных компонентов, которые могут повредить резиновую прокладку. Кроме того, не менее важна термостойкость и плотная консистенция смазки, чтобы плотно покрывать сальник.

Как диагностировать поломку

Если во время стирки, даже на низкооборотных режимах, вы слышите шум, скрежет, то это свидетельствует о недееспособности сальника. То же касается и сильных вибраций, стука. Сильный люфт барабана – еще один из факторов, свидетельствующих о необходимости в замене сальника. если барабан не вращается, то это также говорит о том, что сальник не работает.

В случае подобной симптоматики важно сразу же проверить состояние сальника. В противном случае возможно полное разрушение подшипников.