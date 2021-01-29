Опасный “слуга”: что грозит Банковой в случае изгнания Дубинского из фракции

Из-за введения США персональных санкций против народного депутата от “Слуги народа” Александра Дубинского у президента Зеленского должны принять определенное решение относительно опального политика. После того, как Владимир Зеленский предложил нардепу самому покинуть фракцию “Слуга народа”, вопрос повис в воздухе.

О том, что будет с фракцией “Слуги народа” в парламенте после вероятного исключения Дубинского, говорится в материале “источника”.

Если фракция СН в случае исключения Дубинского сохранит формальную монолитность, Офис президента может столкнуться с рядом других рисков.

Дело в том, что скандальный нардеп руководит областной ячейкой СН в Киевской области, имеющей ключевое значение для Банковой. Если Дубинского с грохотом выставят из фракции, то возникнет риск центробежных движений, вплоть до развала большинства в областном совете.

В вышеупомянутом обращении Александр Дубинский непрозрачно намекнул Владимиру Зеленскому о своем влиянии в области, заявив, что на местных выборах он “набрал” для СН “почти в три раза больше голосов”, чем некие “прихлебатели” из президентского окружения. Намек – понятен: Дубинский, формируя список президентской политсилы в Киевский облсовет, завел немалое количество людей из своего окружения (в том числе – бывших журналистов из “1+1”), которые в случае чего, банально могут уничтожить весьма шаткое большинство, позволившее “слугам” поставить своего главу облсовета Александра Склярова. Главной оппозицией там является экс-нардеп-“регионал” Ярослав Москаленко, которому ранее не хватило одного голоса, чтобы стать главой облсовета, и который очень рассчитывает, что фракция “слуг” там пойдет вразнос.

Помимо риска потерять контроль над Киевской областью в случае исключения Александр Дубинский, вероятнее всего, не только не уйдет из политики, но и вполне способен поиграть в “пламенного оппозиционера”, что чревато “сливами” деликатной информации. В условиях стремительного падения доверия к Кабмину, самой партии “Слуга народа”, провалы которых отражаются на рейтингах президента, Банковая явно не заинтересована в лишних скандалах.

Подробнее о том, что ждет фракцию “Слуги народа” в ВРУ в случае исключения Александра Дубинского, читайте в материале “источника”: “Как зайчик: почему Дубинского до сих пор не выгнали из “Слуги народа”.