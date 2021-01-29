В Сватово планируют в этом году достроить Свято-Покровский храм

На колокольне Свято-Покровского храма православной церкви Украины в Сватово, который ныне строят на пожертвования прихожан, установили крест. Здесь уже сделали крышу, прикрепили 7 колоколов, а на фасаде церкви сделали мозаику с образом Богородицы.

Об этом сообщает Суспільне.

Как рассказал настоятель Храма протоиерей Дмитрий Романков, двухметровый крест установили на самую высокую точку 12-метровой колокольни. Строители его подняли с помощью специального крана.

По словам краеведа Николая Матвиевского, место, где стоит храм, знаковое.

“Это очень знаковое место. В 30-х годах на этом месте разрушили храм, наша часовня стоит на том камне, фундаменте. Здесь находятся рядом колонны с нашей Андриевской церкви, которая была разрушена. Начало ее было в 30-х годах, а на конец уже 70-х годов она была разрушена “, – говорит Николай.

Настоятель Храма протоиерей Дмитрий Романков рассказал, что крест за собственные деньги приобрела семья местных фермеров, а заказывали его на Волыни.

“Крест самый символизирует любовь Божью к каждому из нас и жертвенность. Как он самопожертвовал для нашего спасения.”, – рассказал протоиерей Дмитрий Романков.

Напомним, 2 года назад в Сватово начали строить первый Храм православной церкви Украины в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Он должен стать самым высоким сооружением в центре города – 27 метров. Завершить строительство планируют в этом году.