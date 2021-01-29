В громадах Луганщины, где не состоялись местные выборы, хотят создать временные ВГА

На данный момент в Луганской области передано из районного уровня в коммунальную собственность 192 объекта из 356, которые в целом подлежат передаче. Это 54%. По стране этот показатель составляет 79%.

Об этом рассказал в интервью luganskua.com первый заместитель председателя Луганской облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Алексей Смирнов.

На вопрос журналистов, почему показатель передачи имущества меньше, чем общегосударственный, чиновник ответил так:

“Дело в том, что передача учреждений громадам в нашей области сдерживает отсутствие в настоящее время субъектов права собственности – военно-гражданских администраций в 8 объединенных территориальных громадах, в которых не были назначены местные выборы 25 октября 2020: Горская, Лисичанская, Попаснянская, Северодонецкая громады Северодонецкого района и Нижнетепловская, Широковская, Станично-Луганская, Счастьенская громады Счастьенского района.

Ожидается, что в ближайшие дни эти военно-гражданские администрации будут образованы указом Президента Украины, и это позволит районным советам осуществить передачу объектов.

Кстати, в Сватовском и Старобельском районах уже почти завершена передача объектов в коммунальную собственность ОТГ”.

Отдельно Алексей Смирнов отметил, что в четырех районах области были проведены выборы, избраны районные советы. В настоящее время происходит реорганизация райгосадминистраций путем их присоединения или слияния.

“А вот в восьми образованных громадах, в которых Центральной избирательной комиссией не были назначены первые выборы осенью прошлого года, ожидается создание временных органов – военно-гражданских администраций, которые будут временно исполнять полномочия местных советов и их исполнительных органов. Сейчас на территориях этих громад продолжают выполнять все полномочия органы местного самоуправления, которые были избраны ранее или ранее образованные военно-гражданские администрации населенных пунктов”, – добавил чиновник.