Кравчук: Односторонней передачи пленных с оккупированного Донбасса не будет

Односторонней передачи пленных с оккупированного Донбасса не будет. А об обмене можно договариваться только на уровне государства.

Об этом в эфире “Апостроф TV” заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает РБК-Украина.

По его словам, была информация о подготовке нескольких человек и в день предполагаемой передачи он приехал в аэропорт “Жуляны”, чтобы встретить их. Но по неизвестным причинам самолет с украинскими гражданами не вылетел из Ростова-на-Дону.

“Никакого обмена не было и в таком режиме, как предложено, не будет. Есть устоявшийся испытанный годами режим обмена. И это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц”, – заявил Кравчук.

Напомним, представители оккупационной власти на Донбассе еще 16 января заявили, что в одностороннем порядке передадут нескольких человек. В то же время они не уточнили, кто эти люди, только отметив, что они не представляют угрозы для “республик”.

Позже украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что речь может идти о девяти лицах, которые удерживаются в тюрьмах на неподконтрольной территории. Однако спустя две недели до сих пор неизвестно, на когда запланирована такая передача.