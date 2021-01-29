Правозащитники: псевдообразования “ЛНР” и “ДНР” собираются объединить

Источники “Восточной правозащитной группы” сообщают, что начат процесс объединения временно неподконтрольных территорий Луганщины и Донетчины. Этот вопрос хотят вынести на так называемый “референдум”. В какой форме будет данное “объединение”, полное слияние или союз, не решено.

Информаторы правозащитников говорят, что на неформальной встрече во временно неподконтрольном Донецке присутствовали депутаты Госдумы РФ Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, российская пропагандистка, глава RUSSIA TODAY Маргарита Симоньян, главари НВФ “ЛНР” и “ДНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также «купала» от ФСБ.

“Группа приезжих деятелей из РФ сообщила главарям «республик» о том, что решение в Кремле о процессе объединения принято. Но есть огромная внутренняя оппозиция в Луганске и Донецке, которых сейчас все устраивает”, – сказано в сообщении.