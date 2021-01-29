Мининфраструктуры и ЕИБ рассмотрят возможность подготовки к строительству ж/д ветки на Луганщине

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел рабочую встречу в режиме онлайн с Главой представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жаном-Эриком де Загоном вчера, 28 января.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Стороны подвели итоги деятельности в 2020 году и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества по разным инфраструктурными направлениям. Участие в мероприятии также приняла заместитель Министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Наталия Форсюк.

Владислав Криклий поблагодарил команду ЕИБ за плодотворное сотрудничество в течение всего 2020 года и отметил, что украинская сторона крайне довольна достигнутыми результатами и надеется на продолжение такой же работы в 2021 году. Речь идет о заключении сразу 3-х совместных соглашений с банком по проектам «Городской общественный транспорт Украины II», «Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)», а также проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В ) », предусматривающий обновление дорожной сети Луганщины.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по реализации ряда важных проектов для улучшения безопасности движения и внедрения современных интеллектуальных систем на транспорте, в частности: – строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг Тернополя; – строительство 3-х многоуровневых развязок и 2-х путепроводов в Львовской и Ровенской областях, а также близ Тернополя; – развертывание интеллектуальных транспортных систем (ITS) для управления и контроля за транспортом.

Кроме этого, Владислав Криклий сообщил о намерениях Министерства популяризировать экологические виды транспорта в Украине, в частности создать современную инфраструктуру для электромобилей.

Глава ведомства также отметил, что Украина поддерживает продолжение второго этапа проекта «Городская безопасность дорожного движения II» и готова начать работать с городами для определения портфеля потенциальных подпроектов. Стороны обсудили возможное сотрудничество по проекту строительства Киевской окружной дороги и автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, обновление подвижного состава Укрзализныци, развития внутренних водных путей, модернизации судоходных шлюзов на Днепре и создание современной речной информационной службы. В свою очередь, глава Министерства подтвердил готовность украинской стороны подписать соглашение о сотрудничестве по разработке ТЭО по проекту электрификации железнодорожной линии Ковель-Ягодин-госграница.

Стороны также договорились рассмотреть возможность подготовки к реализации нового проекта по строительству железнодорожных линий на Луганщине с их последующей электрификацией.

Отдельным вопросом встречи стало обсуждение проекта развития ГП «Международный аэропорт« Борисполь ». Его реализация будет способствовать увеличению пассажиропотока и предусматривает реконструкцию летной зоны №2 со строительством новой взлетно-посадочной полосы, обустройством ее современным радио- и светотехническим оборудованием и другой инженерной инфраструктурой и тому подобное.

В итоге стороны определили приоритеты среди совместных проектов, по которым будут тесно сотрудничать в течение действующего года.