Дончане о будущем ОРДЛО: Максимум — Приднестровье. Мы просто забор на заднем дворе, подпертый палкой в слабых местах

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области не верят в интеграцию ОРДЛО в РФ.

Об этом они пишут в социальных сетях, передает ДонПресс

По их словам, неподконтрольные территории ждет печальное будущее.

«Подобие Приднестровья максимум в составе Ростовской области», — пишут комментаторы.

Также они считают, что России нужно ОРДЛО лишь в качестве «прокладки» — чтобы в случае масштабной войны удар пришелся по нему, а не сразу по РФ.

«Это просто прокладка, чтобы били если что не сразу по РФ», — отметил пользователь.

По мнению дончан, если бы Россия хотела аннексировать еще и Донбасс, она сделала бы это сразу.

«Хотели б, забрали сразу. А так слишком маленький кусочек, нужен весь юго-восток. Но им предложить нечего, чтобы они согласились, а бандитов у власти и еще войну на дворе, так как РФ еще слаба, никто не хочет. Так что когда Донбасс превратится в жемчужину, тогда все потянутся, а пока мы забор на заднем дворе, который должен быть хоть какой-то и в лучшем случае покрашен и подпертый палкой в слабых местах», — отметил еще один участник обсуждения.

Многие авторы подчеркивают: Донбасс России не интересен, так как от него больше ничего нельзя получить.

«Если бы у нас нашли урановую руду, или золото, или платину, мы давно были бы в составе РФ. А у нас металлургия, которая 30 лет не видела реконструкции, и шахты, которые 30 лет не видели реконструкции. зачем РФ нужна допотопная металлургия или допотопные шахты? РФ в Ростовской области закрыла кучу шахт из-за их нерентабельности. Зачем им Донбасс?» — отмечают пользователи.