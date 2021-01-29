В Украине почти тысяча авто попала в снежный плен – ожидаются новые снегопады: фото и видео

Из-за сильных снегопадов, которые накануне накрыли некоторые области Украины, 28 января на дорогах в снежный плен попали около тысячи автомобилей, спасатели оказали помощь 1,8 тыс. человек. В пятницу, 29 января, сложные погодные условия сохранятся, а на некоторых дорогах до сих пор сохраняются пробки и ограничения движения.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
В ГСЧС сообщили, что всего за период непогоды изъято 645 единиц автотранспорта, оказана помощь 1490 лицам, среди которых 15 детей.
Для размещения людей, которых освободили из снежных заносов, оснащены пункты обогрева:
- стационарный (Беляевский район, с. Васильевка, здание местной амбулатории)
- стационарный (г. Татарбунары, ул. Центральная, 38, гостиница);
- передвижной (с. Монаши, Белгород-Днестровского района);
- пост наблюдения (Любашевский район, трасса Киев-Одесса, клеверный мост, поворот на Кировоград – Платоново).
Из-за погодных условий без энергоснабжения остались 131 населенный пункт Одесской области и 2 микрорайона города Одесса.
По информации спасателей 29 января остается сложная ситуация на дорогах Одесской и Николаевской областей.
Ограничение движения
Одесская область – запрещено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса – Кучурган и на всех автодорогах местного значения.
Николаевская область – ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.
Пробки
На автодороге М-05 Киев – Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка – Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто). Обеспечен проезд по двум полосам в направлении Одессы для легковых транспортных средств, движение осуществляется в обоих направлениях.
Прогноз погоды в Украине на день 29 января
Сегодня днем в большинстве областей небольшой, на северо-востоке страны и в Карпатском регионе умеренный снег, в восточных и юго-восточных областях небольшой снег с дождем; только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях без существенных осадков. На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в восточных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура от 3° мороза до 2° тепла, в восточных, Запорожской и Херсонской областях и в Крыму 2-7° тепла.
В Киевской области сегодня днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура около 0°.
Как сообщал “источник”, в Украине до конца января ожидается заметное похолодание с обильными снегопадами.