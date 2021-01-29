В Украине почти тысяча авто попала в снежный плен – ожидаются новые снегопады: фото и видео

Из-за сильных снегопадов, которые накануне накрыли некоторые области Украины, 28 января на дорогах в снежный плен попали около тысячи автомобилей, спасатели оказали помощь 1,8 тыс. человек. В пятницу, 29 января, сложные погодные условия сохранятся, а на некоторых дорогах до сих пор сохраняются пробки и ограничения движения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В ГСЧС сообщили, что всего за период непогоды изъято 645 единиц автотранспорта, оказана помощь 1490 лицам, среди которых 15 детей.

Для размещения людей, которых освободили из снежных заносов, оснащены пункты обогрева:

стационарный (Беляевский район, с. Васильевка, здание местной амбулатории)

стационарный (г. Татарбунары, ул. Центральная, 38, гостиница);

передвижной (с. Монаши, Белгород-Днестровского района);

пост наблюдения (Любашевский район, трасса Киев-Одесса, клеверный мост, поворот на Кировоград – Платоново).

Из-за погодных условий без энергоснабжения остались 131 населенный пункт Одесской области и 2 микрорайона города Одесса.

По информации спасателей 29 января остается сложная ситуация на дорогах Одесской и Николаевской областей.

Ограничение движения

Одесская область – запрещено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса – Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

Николаевская область – ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Пробки

На автодороге М-05 Киев – Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка – Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто). Обеспечен проезд по двум полосам в направлении Одессы для легковых транспортных средств, движение осуществляется в обоих направлениях.

Прогноз погоды в Украине на день 29 января

Сегодня днем в большинстве областей небольшой, на северо-востоке страны и в Карпатском регионе умеренный снег, в восточных и юго-восточных областях небольшой снег с дождем; только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях без существенных осадков. На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в восточных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура от 3° мороза до 2° тепла, в восточных, Запорожской и Херсонской областях и в Крыму 2-7° тепла.

В Киевской области сегодня днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура около 0°.

Как сообщал “источник”, в Украине до конца января ожидается заметное похолодание с обильными снегопадами.