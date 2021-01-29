Полиция провела профилактическую отработку пгт Новоайдар

Вчера, 28 января, по приказу руководства ГУНП и боевого распоряжения командующего ООС около 100 полицейских аппарата ГУНП в Луганской области, патрульной полиции, бойцы батальона полиции особого назначения из других областей и нацгвардейцы были задействованы для проведения спецмероприятий в пеших и автомобильных патрулях.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Цель мероприятий неизменна – стабилизация криминогенной ситуации в населенном пункте, профилактика и раскрытие преступлений, предотвращение незаконного оборота оружия и наркотических веществ, а также информирование населения о мерах безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и о самых распространенных схемах мошенничества.

Во время проведения профилактических мероприятий выявлено и изъято у местного жителя наркотические средства. По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства. Также за нарушение сроков регистрации огнестрельного оружия полицейские изъяли 4 единицы охотничьего гладкоствольного оружия. Кроме этого, к полицейским обратился гражданин с желанием добровольно выдать травматический пистолет ПМР.

В общем, по итогам отработки было выявлено 36 административных правонарушений, по которым составлены соответствующие материалы.

Профилактические меры не территории области будут продолжаться и в дальнейшем.