Эксперты рассказали, что стоит за визитом пропагандистов Кремля на Донбасс

Вчера, 28 января, пропагандисты Кремля выступили во временно неподконтрольном Донецке с призывами включения ОРДЛО в состав России.

Издание Диалог.UA собрало мнения экспертов о меняющейся политике Кремля в отношении “народных республик” на востоке Украины.

Эксперт по информационным технологиям, замминистра информполитики Украины (2017-2019 гг.) Дмитрий Золотухин: “Уже по сложившейся традиции, объясняют, что именно происходит вокруг переговоров в “нормандском формате”, крайняя встреча которого состоялась вчера. Если кратко: Симоньян приезжает – Козака сливают. И хотелось бы мне ошибаться, но Маргоша никогда ничего бесплатно не делает…Короче, кажется, сегодня начался новый сезон кремлевского сериала, режиссером которого может оказаться, по сути, кто угодно… И Козак, и Патрушев… Я в данном случае поставил на Суркова”.

Блогер Александр Коваленко: “А вот это уже статья!.. Маргарита Симонян, успела во время своего короткого выступления, наговорить на целую уголовную статью. Так, российская пропагандистка, с крокодильими слезами на глазах, призвала “Россию матушку”… забрать Донбасс в состав России, что является не только признанием агрессии, но и призывом к захвату…”.

Российский финансист и блогер Слава Рабинович: “Путину абсолютно необходима смена повестки. От Навального, от дворца, от бригады отравителей, от всего этого. А не собирается ли он “сменить повестку” аннексией Донбасса? А что ему терять-то? Терять ему уже нечего. А повестка… в таком случае… точно сменится. Хотя бы на какое-то время”.