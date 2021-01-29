Над многими странами уже поднялась Волчья Луна: зрелищные фото и видео

Жители некоторых стран в четверг, 28 января, уже начали наблюдать таинственное полнолуние, которое в январе происходит в 09,06 градусах созвездия Льва и носит название Волчьего Полнолуния (Волчья Луна).

“источник” собрал зрелищные фото и видео Волчьего Полнолуния из разных уголков планеты.

Китай

Филиппины

Эфиопия

Гоа

США (штат Аризона)

Индия

Турция

Раньше люди называли полнолуние в разгар зимы Волчьим. Это связано с тем, что волки в лесу выли в эту ночь, наводя ужас на жителей.

Дни перед и после полнолуния издавна считались неблагоприятными. Сейчас они выпадают на 27-29 января. По киевскому времени природное явление состоится в 21:16.

Как сообщал “источник”, Волчье полнолуние, как и любое другое, по наблюдениям специалистов, неблагоприятно влияет на психическое и физическое здоровье многих людей.