Трагедия с домом престарелых может повториться: что упустили власти и как этого избежать

После пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове, в котором погибли 15 человек, правительство изучило ситуацию с наличием нелегальных домов престарелых на территории Украины, и на законодательном уровне решило исправить проблему.

Об этом говорится в материале “источника”.

“С помощью наших международных партнеров мы выписали реформаторский законопроект о социальных услугах. Это фактически была новая редакция закона о соцуслугах, который должен регулировать все эти вопросы. Документ был подан в Верховную Раду, и в 2019 году он был принят и подписан тогдашним президентом Петром Порошенко“, – рассказал министр социальной политики в 2014-2016 годах и вице-премьер-министр в 2016-2019 годах Павел Розенко.

Сам закон требовал создания нормативно-правовой базы, чем должен был заняться Кабмин. Кроме того, при необходимости правительство должно было инициировать изменения в другие законы Украины. Но так как срок правительства Владимира Гройсмана истекал, эстафета передалась новому Кабинету министров под главенствованием Алексея Гончарука.

По словам Розенко, данный документ мог бы урегулировать проблему функционирования нелегальных домов престарелых, но о нем просто забыли.

“Законом предусматривается создание реестра подобных заведений, и это один из элементов, который на самом деле предупреждает создание нелегальных домов престарелых. Доступ к реестру должен быть у каждого, чтобы можно было посмотреть тот или иной пансионат на территории Украины на предмет легальности“, – пояснил бывший министр соцполитики.

Он добавил, что должен быть утвержден стандарт предоставления услуг и типичное положение о таком учреждении. Предоставление услуг частным лицам другим способом должно быть запрещено.

Детальнее читайте в материале “источника”: Закон есть, но о нем забыли: почему в Украине горят дома престарелых.