СМИ раскрыли некоторые детали доктрины НВФ “ЛДНР”: угрожают реанимацией “Новороссии”

Так называемая доктрина “русского Донбасса” была презентована сегодня в оккупированном Донецке на так называемом “интеграционном форуме”.

Об этом пишет Остров.



Она открыто предусматривает расширение российской оккупации на всю территорию Донецкой и Луганской областей и включение всего юго-востока Украины в орбиту “русского мира”.



Авторов “доктрины” не смущает, что данные (и многие другие) ее положения в корне противоречат условиям Минских соглашений. Так, например, в ней декларируется распространение оккупационной власти на территорию всего Донбасса.

“Границы Донецкой Народной Республики совпадают с границами бывшей Донецкой области Украины, а Луганской Народной Республики – с границами бывшей Луганской области… и должны быть воссоединены с Республиками Донбасса, войдя в их состав”, – заявляют авторы “доктрины”.



Так же в ней реанимируется идея создания на украинских землях некой “Новороссии”, в которую по замыслам прокремлевских властей ОРДЛО должны войти юго-восточные области Украины. “Народ Донбасса является неотъемлемой частью русского народа, исторической России. Вместе с регионами, находящимися под контролем Украины, – Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской областями – Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика входят в состав исторической Новороссии, которая представляет собой полностью русскую национальную территорию, сложившуюся на новых землях Российской империи в XVIII-XIX вв., а их жители являются частью единой русской нации”, – говорится в “доктрине”.



“Единственным приемлемым для ее народа будущим Новороссии может быть его возвращение в орбиту Русского мира… Выход этих регионов из состава Украины с ликвидацией украинского государства в его современном виде, создание русского государства – правопреемника Украины значительно улучшили бы перспективы Донбасса и облегчили бы международное признание ДНР и ЛНР, а также использование ресурсов рынка бывшей Украины”, – открыто угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины марионеточные правители никем не признанных “республик”.



Как сообщалось, Минские договоренности, прежде всего, предусматривают восстановление территориальной целостности Украины путем предоставления временно оккупированным территориям Донбасса статуса “районов с особым порядком местного самоуправления”. Такие понятия “ДНР”, “ЛНР” или “Новороссия” в Минских документах отсутствуют.