Две жительницы Луганщины попались на уловки аферистов

Еще почти 14 000 грн мошенникам удалось заполучить от жительниц г. Кременная и пгт Новопсков. Женщины потеряли свои сбережения, попав на распространенные схемы «Псевдоработник банка» и «Интернет мошенничество».

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Вчера, в полицию Кременной поступило сообщение местной жительницы о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился работником банка. Неизвестный попросил сообщить ему реквизиты карты, а когда узнал от женщины нужную информацию, с ее счетов были сняты деньги.

В полицию Новопскова также обратилась обманутая женщина, которая рассказала полицейским, что перечислила средства за покупку телефона на сайте «OLX» неизвестной женщине, но товар так и не получила.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть внимательными! Никому не отдавайте реквизиты своей банковской карты. Оплачивайте товар только при его получении.