105 новых случаев COVID-19 выявили в Луганской области за минувшие сутки

Лабораторно подтверждено 105 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще трое больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – восемь, Рубежное – десять, Северодонецк – тридцать четыре, Белокуракинский район – одно, Кременской – семь, Меловской – пять, Новоайдарский – два, Новопсковский – пятнадцать, Попаснянский – восемь, Сватовский – два, Станично-Луганский – четыре, Старобельский – восемь, Троицкий – одно.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 745 человек.

Из них выздоровели – 11402 (140 за последние сутки); лечатся – 1950 (254 – стационарно, 1696 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 511 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 450.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 65-летний мужчина из Северодонецка; 22-летняя и 71-летняя женщины из Старобельского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 393 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 17,7%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 28 января (09:00) в Украине 1206412 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 22 351 летальный, 992031 лицо выздоровела. Всего проведено 6184320 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 5529 новых случаев; летальных – 149; осуществлено 48736 тестирований; выздоровели 11946 человек.