Доктрина “Русский Донбасс”: главари НВФ угрожают оккупацией всего Донбасса

Незаконные вооруженные формирования представили так называемую доктрину «Русский Донбасс». Презентация состоялась на форуме во временно неподконтрольном Донецке.

Об этом сообщают Донецкие новости

«Цель доктрины — выразить в документе наши внутренние чувства, тот порыв, который нас сплотил, когда мы восстали против несправедливости, лжи, гонения на все русское, чтобы вернуться к своим историческим корням», — заявил на форуме глава «ДНР» Денис Пушилин.

Доктрина, в частности, включает семь шагов, которые НВФ «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе».



В частности, это «прекращение военных действий, устранение военной угрозы для населения». При этом записано «установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей».



В доктрине не указана задача о вхождении подконтрольных «Л-ДНР» территорий в состав России. При этом авторы указали намерение добиться «углубленной экономической интеграции с Россией», «комплексную интеграцию предприятий Донбасса с российской промышленностью». Еще одним шагом указана «интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей между ДНР, ЛНР и РФ».