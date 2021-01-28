В Северодонецке открыли первую полицейскую станцию

Сегодня, 28 января, начала работу обновленная и модернизированная Полицейская станция, которая отныне будет предоставлять полный спектр правоохранительных услуг населению не только в районном управлении, но и по месту жительства граждан.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

В рамках реализации приоритетов Национальной полиции Украины на 2021 правоохранители вместе с местными властями развивают инфраструктуру полицейских станций в каждом уголке Луганщины.

Готовность к сотрудничеству выразили гости мероприятия – председатель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и руководитель ВГА г. Северодонецк Александр Стрюк. Главный полицейской Луганщины Олег Григоров выразил слова благодарности от полицейских, которые отныне смогут работать в достойных условиях.

В сотрудничестве с органами местной власти и обществом, полицейские могут получать актуальные вопросы по безопасности и решать их качественно и оперативно.