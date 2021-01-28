За один день рыбоохранный патруль на Луганщине выявил 5 грубых нарушений

В период с 22 января Луганский рыбоохранный патруль задокументировал пять правонарушений природоохранного законодательства – по ч. 4 ст. 85 КУоАП (грубое нарушение Правил рыболовства).

Об этом сообщает Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области.

Например, 22 января в ходе рыбоохранной работы на водохранилище Зелековское возле с. Зелековка Беловодской ОТГ Старобельского района около 19:00 был задержаны нарушители, которые осуществляли незаконный лов рыбы запрещенными орудиями лова – двумя лесковыми сетками. В сетях рыбы не было.

На граждан оформлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы направлены в Беловодской районный суд Луганской области для привлечения лиц к административной ответственности.

В тот же день, 22 января на сбросном канале пруда – охладителя №1 ОТК Луганской ТЭС г. Счастье Счастьенского района задержали нарушителя и составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Нарушитель осуществлял лов водных биоресурсов с помощью запрещенного орудия лова колющего типа – «драч». Рыбы не поймал.

На рыбака оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материал направлен в Новоайдарский районный суд Луганской области для привлечения лица к административной ответственности.

В Управлении Госрыбагентства в Луганской области функционирует телефонная «горячая линия»: (06461) 2-27-48, (099) 674-10-55 . О нарушении Правил любительского и спортивного рыболовства и порядка приобретения или сбыта рыбы – просьба сообщать по указанным номерам телефона.