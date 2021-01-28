Полиция Луганщины предупреждает жителей о новом способе мошенничества

Новая мошенническая схема: аферисты размещают объявления в сети Интернет о трудоустройстве на выгодных условиях, но для оформления документов требуют определенную сумму денег.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Вчера, в мошеннические сети по новой схеме попали жители пгт Новопсков и г. Старобельск. Мужчины перечислили злоумышленникам за «оформление документов для дальнейшего трудоустройства» почти 20 тыс. грн.

В полиции призывают: никогда не сотрудничайте с теми людьми, которые требуют за оказание услуг по вашему трудоустройству денежный взнос. Даже если сумма выдается незначительной – это все равно обман, ведь настоящий работодатель предварительно общается с потенциальным работником и сам предлагает ему дальнейшее денежное вознаграждение за труд.