Нардеп показала стильный лук в Раде – образ дополнила маленькая деталь: эксклюзивные фото

Народный депутат из группы “За Майбутнє” Анна Скороход, которую ранее исключили из фракции “Слуга народа”, пришла на заседание Верховной Рады в стильном брючном костюме глубокого голубого цвета.

Соответствующие фото в Раде сделал фотокорреспондент “источника”.

Костюм Анны Скороход на рукавах украшен вышивкой с растительными мотивами – цветами и листьями, выполненной в желтом цвете. Желтая вышивка на голубом фоне перекликается с цветами украинского флага.

Одежду нардеп дополнила простыми черными туфлями лодочка на невысоком каблуке. Обувь открывала ее татуировку-кошку на верхней части стопы.

Волосы Скороход оставила распущенными с прямым пробором, заколов передние пряди на затылке заколкой-бабочкой золотистого цвета. Образ нардепа получился стильным и изысканным.

Как сообщал “источник”, на днях народный депутат Украины Юлия Тимошенко удивила всех новым имиджем. Она пришла в парламент с романтической завивкой и другим цветом волос. До этого ее визитной карточкой был элегантно собранный хвост.