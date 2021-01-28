У нардепа в Раде заметили часы Rolex по цене авто: эксклюзивное фото

Народный депутат Украины Александр Ковалев 28 января пришел в Верховную Раду в дорогих часах.

Об этом свидетельствует снимок, сделанный фотографом “источника” Александром Гончаровым в сессионном зале.

У политика заметили элитные часы марки Rolex. Их цена достигает 12 250 долларов. Однако больше удивляет не их стоимость, а то, что часы женские. Это видно по дизайну и написано на сайте, где их можно приобрести.

Как сообщал “источник”, народный депутат Александр Пузанов из партии “Оппозиционная платформа “За жизнь” на заседание Верховной Рады 28 января надел дорогие часы фирмы Breguet.

А народный депутат Украины Виктория Гриб 28 января пришла на работу в парламент с интересными украшениями.