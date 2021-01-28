Ресурсы ОРЛО пророчат незавидную судьбу Стахановскому заводу ферросплавов

Еще летом прошлого года пропагандисты “ЛНР” рассказывали, что на “Стахановском заводе ферросплавов” должно начаться производство ферросилиция, который используют в качестве раскисляющих и легирующих добавок для выплавки электротехнических, рессорно-пружинных, коррозийно- и жаростойких сталей. Но производство так и не начато.

Об этом сообщается в телеграм-канале “Чёткий Луганск”.

“Так вот производство не началось, и теперь завод тоже пойдёт под порезку на металлолом. Доменные печи на этом заводе уже остановлены. Тарабан Игорь Владимирович – управляющий этого завода ищет себе новую работу. Рабочие завода с августа месяца прошлого года зарплаты не получали. ВТС Сергея Курченко решило “скинуть” с себя этот завод, потому что продукцию некуда сбывать”, – сообщает ресурс.

При этом ресурс “Тайны Луганской Республики” обладает несколько иной информацией. По его данным, на заводе работает одна печь, но и ее часто останавливают из-за отсутствия сырья. На предприятии очень высокая “текучка” кадров из-за постоянных задержек заработной платы.

“Расчетников на завод не пускают – такова политика ВТС на всех филиалах”, – добавляет ресурс.