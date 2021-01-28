Паспорт за инвестиции: как выбрать программу?

Получение второго гражданства за инвестиции – процедура гораздо более простая и быстрая, чем натурализация. В обмен на поддержку экономики правительства европейских и карибских стран выдают паспорта в обход стандартных квот. Подбирая программу, следует четко понимать цель получения нового статуса:

безвизовые путешествия;

уменьшение налогового бремени;

постоянное проживание в другой стране;

перспективы для детей;

создание безопасного убежища за пределами родины.

Исходя из этих запросов, и нужно анализировать условия бизнес-миграции в ЕС, на Карибы или в Океанию.

Важные новости о программе экономического гражданства Кипра

Осенью 2020 года правительственная программа выдачи экономических паспортов на Кипре была приостановлена. Причиной такого решения властей стала многолетняя жесткая критика условий программы со стороны европейских чиновников. В данный момент нет достоверной информации о том, будет ли она возобновлена и когда.

ВНЖ и ПМЖ за инвестиции в ЕС

Получение вида на жительство или постоянного места жительства в обмен на инвестиции в Европе подходит тем инвесторам, которые:

хотят свободно перемещаться по Шенгенской зоне;

без сложностей открывать счета в местных банках;

по каким-либо причинам не хотят или не могут получить второй паспорт.

Подобные программы реализуются в Греции, Португалии, Австрии, на Мальте. Сроки рассмотрения кейса – от нескольких недель до нескольких месяцев. Минимальные инвестиции составляют порядка 250 000 евро.

Лидирующие позиции в авторитетном рейтинге Henley & Partners после оценки 10 показателей занимают программы Австрии и Португалии.

Гражданство Европы за 12–14 месяцев

Правительство Мальты предлагает состоятельным иностранцам полноправное второе гражданство после инвестирования 800 000 евро по установленной схеме. Заявитель не может выбирать вариант вложения средств и обязан приобрести (либо арендовать) жилье на острове, сделать невозвратную дотацию в государственных фонд и благотворительный взнос.

Взамен инвестор получает безвизовый доступ на территорию 183 государств, налоговые льготы, возможность проживать на территории ЕС неограниченный срок.

Чем привлекателен карибский паспорт?

Гражданство одной из 5 карибских стран можно получить за 3–6 месяцев, не покидая родины. Процедура оформления второго паспорта полностью дистанционная и проводится через лицензированное миграционное агентство.

Преимущества, которыми обладает карибский паспорт: безвиз с более чем 100 странами мира, гибкая налоговая политика, регистрация всех типов активов на второй документ.

Предложение Вануату: паспорт в рекордные сроки

Островное государство в Тихом океане Вануату рассматривает заявки на получение второго гражданства за инвестиции максимально оперативно – за 1–2 месяца. В условиях программы не предусмотрен выбор типа инвестиций, поэтому соискатели делают невозвратную дотацию на счет государственного фонда.

Обладатели паспорта Вануату могут без виз въезжать на территорию 130 государств, вести бизнес на островах и пользоваться налоговыми льготами.