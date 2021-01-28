Особенности бухгалтерского сопровождения

В любой компании, несмотря на ее размеры и обороты, должен быть бухгалтер, который будет заниматься отчетностью. Если вы не планируете брать в штат бухгалтера, или пока не можете себе этого позволить, в силу ряда причин, тогда к вашим услугам бухгалтерское сопровождение. Ведь качественное бухгалтерское обслуживание является важным условием ведения бизнеса.

Какие можно выделить преимущества бухгалтерского сопровождения

При помощи услуг бухгалтера можно:

значительно сократить расходы, связанные с наймом бухгалтерии;

всю ответственность бухгалтер берет на себя, или компания, которая предоставляет такие услуги;

к вашим услугам грамотные специалисты, которые имеют большой опыт в ведении бухгалтерского учета;

не нужна дополнительная площадь, для обустройства бухгалтерии;

вся ответственность закрепляется договором;

все данные, которые вы передаете компании строго засекречены.

За что вы будете платить

Очень важно отметить, что услуги бухгалтера цены, будут зависеть от очень многих факторов. Ведь все будет зависеть от размера предприятия, сложности ее бизнеса, наличия подразделений, бухгалтер может выполнять совершенно разнообразные функции, причем некоторые из них к бухгалтерии могут совершенно не относится. Но даже в случае, если привлекать самого высокооплачиваемого бухгалтера, его стоимость будет на порядок ниже, чем привлекать одновременно нескольких специалистов.

На что обратить внимание при выборе бухгалтерского сопровождения.

При выборе бухгалтерского сопровождения необходимо учитывать ряд особенностей, на которые вам необходимо обратить внимание:

следует обратить внимание на будущий формат обслуживания. Например, вам нужна консультационная поддержка, то это необходимо обговорить заранее;

если вам нужна одна конкретная услуга, ее надо конкретизировать;

также важно определить методику предоставления для операционных услуг;

договор должен быть понятным для вас, если есть нераскрытые пакеты услуг, стоит попросить их объяснить;

оплата также должна быть конкретизирована. Можно оплачивать услуги помесячно, единоразаво, ежеквартально, годовая или по факту предоставления услуг;

в договоре должна быть прописана ответственность;

конфиденциальность.

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