Меловской поссовет обратился в полицию из-за случаев негуманного обращения с бездомными животными

В связи с дискуссией по поводу бездомных животных на территории Меловской поселковой территориальной громады, поселковый совет дал разъяснение на своей странице в социальной сети.

Так, согласно информации органа местного самоуправления, решением очередной второй сессии VIII созыва Меловского поселкового совета от 23 декабря 2020 утверждена Программа регулирования животных гуманными методами на территории Меловской поселковой территориальной громады на 2021 – 2022 годы. Программа предусматривает общий объем финансирования в сумме 83,0 тыс. грн. Для реализации Программы предусмотрено проведение два тендера. Первый тендер – отлов и содержание бездомных собак. Второй тендер – вылов, вакцинация, стерилизация и возвращение в ареал обитания.

В поссовете также говорят, что на территории поселковой территориальной громады зарегистрированы случаи негуманного обращения с животными. В связи с этим было подано заявление в Меловской отдел полиции о возбуждении уголовного дела.



“Просим всех неравнодушных у кого есть любая информация о лицах, совершивших эти противоправные действия, сообщить в Меловской отдел полиции или Меловской поселковый совет!”, – сказано в сообщении.